PSG: Neymar est forfait pour la réception de Lyon

L'entraîneur du Paris SG Thomas Tuchel a annoncé samedi qu'il allait ménager sa superstar Neymar, touché aux côtes, pour l'affiche de dimanche contre Lyon, que Thiago Silva et Juan Bernat manqueront également.



"+Marqui+ (Marquinhos), +Tia+ (Thiago Silva) et +Ney+ se sont entraînés avec nous (samedi matin), mais le match de demain arrive trop tôt pour eux", a indiqué le technicien allemand.



Les trois Brésiliens côtoient à l'infirmerie les défenseurs Colin Dagba (genou), Abdou Diallo (cuisse) et Juan Bernat (mollet), qui ont aussi déclaré forfait pour le sommet de la 24e journée de Ligue 1.



Neymar a souffert d'une lésion chrondro-costale, à la suite d'un contact avec un défenseur de Montpellier, samedi dernier. S'il n'était pas du déplacement à Nantes mardi (2-1), sa participation à l'entraînement collectif laissait entrevoir son retour contre l'OL.



Mais, en prévision du 8e de finale aller de Ligue des champions contre Dortmund, le 18 février, le PSG a choisi d'être très prudent avec son maître à jouer.



Il pourrait retrouver la compétition mercredi à Dijon, en quart de finale de la Coupe de France, tout comme ses deux compatriotes.



"Ils vont revenir contre Dijon si tout se passe bien. C'est le but pour les trois", a déclaré Tuchel.



Le retour de Marquinhos, touché aux ischio-jambiers fin janvier, serait une excellente nouvelle pour son entraîneur qui a fait du Brésilien un joueur clé de son système, avant Dortmund.



Pour Bernat, qui n'a plus joué depuis le 12 janvier, "c'est un peu dommage", a concédé l'entraîneur.



"Il aurait pu jouer (contre Lyon), mais il est tombé malade. Il perd encore des jours. Il manque depuis longtemps, ça va être court pour se préparer pour Dortmund", a-t-il poursuivi.



Après le quart de finale de Coupe contre Dijon, le PSG aura encore un match de L1 samedi à Amiens avant son 8e de finale aller de C1.