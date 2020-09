PSG-OM: les cartons rouges examinés mercredi, le Paris SG soutient Neymar

L'attaquant de l'OM Dario Benedetto et le milieu du Paris SG Leandro Paredes reçoivent chacun un carton rouge, le 13 septembre 2020 au Parc des PrincesFRANCK FIFE

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) va se pencher mercredi sur les cinq cartons rouges distribués à la fin du "Clasico" remporté dimanche par Marseille contre le Paris SG (1-0), dont le joueur-vedette Neymar a accusé un adversaire d'injures racistes.

Le club a "fermement" soutenu son attaquant, qui fait partie des cinq exclus.

Les membres de la commission indépendante sont chargés de déterminer le nombre de matches de suspension encourus par les Parisiens Neymar, Layvin Kurzawa et Leandro Paredes, et par les Marseillais Dario Benedetto et Jordan Amavi, tous exclus dans le temps additionnel à l'issue d'un début de bagarre.

Selon le barème disciplinaire de la Fédération française de football utilisé comme référence pour la Ligue 1, un joueur se rendant coupable d'un "acte de brutalité/coup" peut être puni jusqu'à sept matches de suspension si celui-ci intervient en dehors d'une action de jeu, sans entraîner de blessure.

Cela pourrait notamment être le cas pour Kurzawa qui a donné un coup de poing au visage d'Amavi, lequel a tenté un geste similaire en retour.

La commission de discipline va devoir trancher selon la palette de sanctions possibles en fonction du critère retenu (comportement excessif ou déplacé, voire intimidant ou menaçant, bousculade volontaire, etc.).

Elle pourrait aussi se saisir des accusations de racisme proférées par Neymar envers le défenseur marseillais Alvaro Gonzalez.

La commission peut décider de lancer une instruction sur ces actes supposés, à partir du rapport rendu par l'arbitre et en s'appuyant sur les images de télévision.

- Dix matches de suspension ? -

Le club de la capitale a indiqué qu'il comptait "sur la commission de discipline de la LFP pour enquêter et faire la lumière sur ces faits", dans un communiqué publié en début de soirée.

"Le PSG soutient fermement Neymar qui lui a rapporté avoir été victime d'insultes racistes par un joueur adverse", a-t-il rappelé.

Un crachat d'Angel di Maria envers Alvaro Gonzalez a aussi été souligné par l'entraîneur de l'OM André Villas-Boas après le match, mais ce geste "a fait l'objet d'une recherche par l'assistance vidéo à cette minute-là, et elle n'a pas trouvé d'images qui étayaient ce fait-là", a indiqué à l'AFP Pascal Garibian, directeur technique de l'arbitrage (DTA).

Tout comportement raciste est passible d'une suspension maximale de dix matches. Un crachat dirigé sur un autre joueur peut déboucher jusqu'à six matches de suspension.

Leur décision est attendue mercredi dans la soirée, pendant que le PSG affrontera Metz en match en retard de la 1re journée.

De nombreuses personnalités du football brésilien ont affiché leur solidarité avec la star du Paris SG.

"Dans le sport (...) il n'y a pas de place pour les gens qui proclament la haine ou le racisme. Ne te laisse pas guider par la haine, mon frère", a écrit sur Instagram Daniel Alves, ex-coéquipier de "Ney" au FC Barcelone, au Paris SG et en sélection brésilienne.

"L'amour est la seule façon de combattre la haine", a conclu le latéral de 37 ans, qui évolue actuellement au Sao Paulo FC.