PSG: pourquoi Neymar ne retournera pas au Barça cet été

Neymar ne rejoindra pas le FC Barcelone cet été.

Le président du club blaugrana a livré une interview au journal catalan Sport dans laquelle il évoque la situation actuelle. "Je crois que les signatures à coup de millions sont terminées. À moins que des échanges de joueurs ne soient effectués. Tous les grands clubs européens sont concernés. Tout le monde travaille pour s’adapter. Et cela ne va pas durer un an, mais trois ou quatre".

Questionné sur Neymar, l'homme fort du Barça a précisé son propos: "Dans cette situation, c'est irréalisable. Le PSG ne veut pas non plus le vendre, c'est normal car c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. L'été dernier, nous avons fait de gros efforts, mais cet été, il n'y aura aucune tentative. Pour la saison 2020/2021, nous nous attendions à entrer 1,1 milliard d'euros, mais ça sera sûrement 30% de moins. Si la situation ne saméliore pas, il n'y aura pas de public, pas de musée, pas de boutique et l'argent continuera à ne pas rentrer. Cela nous oblige à être très rigoureux dans la gestion. Vous devez vous adapter".

Le contrat du Brésilien de 28 ans à Paris prend fin en juin 2022. On en rediscute l'an prochain?