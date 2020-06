PSG: Thiago Silva et deux autres joueurs prolongent leurs contrats pour jouer la Ligue des champions

Le Paris Saint-Germain a annoncé lundi la prolongation des contrats de Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting et Sergio Rico jusqu'au terme des compétitions officielles de la saison. Les trois joueurs pourront donc disputer la phase finale de la Ligue des Champions, organisée à Lisbonne du 12 au 23 août, mais aussi les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue.



Déjà sacré champion de France au moment de l'arrêt définitif de la Ligue 1 en raison de la pandémie de Covid-19, le PSG de Thomas Tuchel peut encore remporter trois trophées lors de cet exercice 2019-2020. En effet, les Parisiens défieront Saint-Etienne le 24 juillet en finale de la Coupe de France, l'Olympique Lyonnais le 31 juillet en Coupe de la Ligue et la phase finale de la Ligue des Champions. Le PSG avait déjà annoncé que Thiago Silva, un des joueurs emblématiques du club depuis son arrivée en 2012, ne serait pas prolongé dans la capitale parisienne. Le défenseur central de 35 ans compte 310 matches (17 buts) toutes compétitions confondues au compteur. L'attaquant camerounais Eric Maxim Choupo-Moting était lui aussi en fin de contrat deux ans après son arrivée alors que Sergio Rico est lui prêté par le FC Séville. Le PSG ne mentionne pas l'attaquant uruguayen Edinson Cavani, meilleur buteur de l'histoire du club mais à qui Leonardo a donné son bon de sortie, ni Thomas Meunier, qui s'est engagé avec le Borussia Dortmund pour la saison prochaine. Dortmund s'est dit dimanche prêt à laisser Meunier rejouer en C1 avec Paris.