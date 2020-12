PSG: Thomas Tuchel viré, son successeur déjà connu?

L'entraîneur du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel aurait été démis jeudi de ses fonctions et serait sur le point d'être remplacé par un ancien joueur du club, l'Argentin Mauricio Pochettino, annoncent RMC, Le Parisien, L'Equipe et le journal allemand Bild. Le club français n'a pas confirmé l'information.

D'après les informations des quotidiens allemand Bild et français L'Equipe, Thomas Tuchel a été viré de son poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain ce jeudi.

Contesté depuis le début de la saison, le technicien allemand, à qui il ne restait que 6 mois de contrat, ne semble pourtant pas payer pour ses résultats (3e de Ligue 1, qualification pour les 8es de la Ligue des champions) ou son bilan (96 victoires, 11 nuls et 20 défaites). La saison dernière, il avait d'ailleurs permis au PSG d'atteindre la finale de la C1, une première dans l'histoire du club parisien, perdue 1-0 contre le Bayern Munich.

Non, il semblerait que ce soit plutôt dû à l'interview donnée la veille par le coach à la chaîne allemande Sport 1. Un entretien dans lequel Tuchel égratignait quelque peu les dirigeants ainsi que le fonctionnement du club. Il y regrettait notamment le manque de reconnaissance de son travail: "Il nous manquait un match pour gagner la Ligue des champions. Et nous n'avons jamais eu le sentiment que nous avions convaincu les gens et qu'ils reconnaissaient notre performance. Parfois, cela vous rend un peu triste ou fâché". Cette saison avait d'ailleurs commencé par des tensions avec le directeur sportif du PSG, Leonardo, au sujet du mercato.

Cependant, L'Equipe affirme que "la décision avait été prise avant".

Tuchel, 47 ans, dirigeait le PSG depuis juillet 2018. Avant cela, il avait entraîné Mayence de 2009 à 2014 et le Borussia Dortmund de 2015 à 2017. Avec le PSG, il a gagné deux titres de champions ainsi qu'une Coupe de France, une Coupe de la Ligue et deux Trophées des Champions.

L'Argentin Mauricio Pochettino (48 ans), qui a emmené Tottenham en finale de la Ligue des champions en 2019, devrait lui succéder, rapportent les médias hexagonaux RMC et Le Parisien. A noter qu'il a défendu les couleurs rouge et bleue de 2001 à 2003.