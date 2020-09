PSG: Verratti et Kehrer touchés aux adducteurs, absents contre Metz

Les joueurs du Paris SG Marco Verratti et Thilo Kehrer, en raison de douleurs aux adducteurs, ont déclaré forfait pour la réception de Metz mercredi, a annoncé leur club déjà privé de Neymar et Kylian Mbappé face aux Mosellans.

L'entraîneur Thomas Tuchel continue de composer avec un groupe privé de plusieurs cadres pour ce match en retard de la 1re journée de L1 (21h00).

En plus des deux internationaux, l'Allemand doit gérer les suspensions de Neymar, Layvin Kurzawa et Leandro Paredes, et les absences de Mbappé (Covid-19) et Alessandro Florenzi (non-qualifié).

Ainsi apparaissent dans le groupe plusieurs "Titis", comme Timothée Pembélé, Kays Ruiz, Bandiougou Fadiga, Arnaud Kalimuendo et Maxen Kapo.

Bonne nouvelle pour le PSG, Icardi et Marquinhos sont bien disponibles pour jouer, comme l'a annoncé Tuchel mardi. Les deux cadres ont été testés positifs au nouveau coronavirus début septembre.

Le PSG se prépare à une soirée mouvementée entre la réception de Metz, qui doit lui permettre de débloquer son compteur après deux défaites, et les décisions de la commission de discipline de la LFP concernant ses trois suspendus, pris dans un début de bagarre générale contre Marseille (1-0) dimanche.