JACKPOT: voici ce que devrait toucher Tuchel suite à son licenciement

Révélé la semaine dernière, l'officialisation du limogeage de Thomas Tuchel a tardé en raison de longues négociations avec le Paris Saint-Germain. Les portails allemand Spox et Goal ont dévoilé ce que l'entraîneur allemand allait toucher en indemnités de rupture de contrat.

Le Paris Saint-Germain a annoncé le départ de son entraîneur Thomas Tuchel, mardi, officialisant les informations du limogeage du technicien allemand publiées par le quotidien français L'Equipe et le journal allemand Bild la semaine dernière déjà.

L'officialisation de son limogeage a tardé, les deux parties devant se mettre d'accord sur les indemnités de rupture. Les portails allemand Spox et Goal ont sorti un chiffre entre 7 et 8 millions qui correspondrait aux six derniers mois de salaire de Tuchel qui avait un contrat jusqu'en juin 2021. Son salaire brut mensuel est estimé à 625.000 euros, sans les bonus.

Thomas Tuchel, 47 ans, dirigeait le PSG depuis juillet 2018 après avoir entraîné Mayence de 2009 à 2014 et le Borussia Dortmund de 2015 à 2017, gagnant la Coupe d'Allemagne pour sa dernière année. Il a conduit le PSG vers deux titres en championnat de France (2019, 2020), une Coupe de France (2020), une Coupe de la Ligue (2020) et deux Trophées des champions (2018, 2019). La saison passée, il avait mené le PSG en finale de la Ligue des Champions, une première dans l'histoire du club parisien, perdue 1-0 contre le Bayern Munich.

Le présent exercice avait commencé par des tensions entre Tuchel et le directeur sportif du PSG, Leonardo, au sujet du mercato. Qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions alors qu'ils étaient mal embarqués à mi-parcours, les Parisiens sont aussi moins dominateurs en France, où ils ont déjà été battus à quatre reprises et occupent la troisième place du classement, à un point de Lyon et de Lille, après 17 journées journées de championnat.