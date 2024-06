Qualif Euro-2025: "Une première mi-temps indigne de l'équipe de France", déplore Hervé Renard

"On a fait la première mi-temps qu'on a faite, on est sanctionné surtout contre une équipe de ce niveau, la réaction a été parfaite mais cela a été un peu tard", a expliqué Hervé Renard, ajoutant que les Anglaises avaient eu "leur revanche" mardi à Saint-Etienne après la victoire des Bleues la semaine dernière sur le même score à Newcastle.

"Déçu" de la prestation de ses joueuses en première période, il a estimé qu'elles avaient joué "50% du match" et que la première mi-temps a été "indigne de l'équipe de France".

"On s'est puni nous-même et la sanction a été immédiate", a souligné Hervé Renard, tout en notant la "belle réaction, l'état d'esprit et le "pressing incessant" en seconde.

En revanche, en première période, "l'attitude collective dans le pressing n'a pas été bonne, elles n'ont pas fait ce qu'on avait dit de faire (...), mais il faut noter la réaction positive de cette deuxième mi-temps", a-t-il ajouté, et "il faut retenir que nous sommes toujours maitre de notre destin".