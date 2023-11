Qualifs Euro-204: Khéphren Thuram remplace Camavinga (entorse) dans le groupe France

Khéphren Thuram, 22 ans, fils de Lilian et frère de Marcus (appelé lui aussi en équipe de France pour ce rassemblement), compte une sélection, contre les Pays-Bas en mars 2023 (4-0).

La France est déjà qualifiée pour l'Euro qui se déroulera en juin et juillet prochains. Elle a gagné ses six premiers matches et occupe la première place du groupe B avec 18 points.