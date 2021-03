Qualifs Mondial-2022: choc Angleterre-Pologne sans Lewandowski, la France en Bosnie

Sans Robert Lewandowski blessé, le match Angleterre-Pologne reste l'un des matches à suivre de la 3e journée des qualifications au Mondial-2022 dans la zone Europe, mercredi, marquée aussi par le déplacement de la France en Bosnie.

Dans le groupe I, les Anglais de Gareth Southgate, vainqueurs dimanche en Albanie (2-0) grâce à un Harry Kane décisif (buteur et passeur), accueillent des Polonais privés de leur buteur vedette Lewandowski, et par ailleurs handicapés par les tests positifs au Covid-19 de Grzegorz Krychowiak et Kamil Piatkowski, révélés mardi.

La semaine dernière, le milieu de terrain Mateusz Klich et le gardien de but remplaçant Lukasz Skorupski avaient déjà été testés positifs.

Quant à Lewandowski, il s'est blessé au genou droit après avoir inscrit un doublé lors de la victoire dimanche en Andorre (3-0) et pourrait également rater le quart de finale aller de Ligue des champions contre le Paris SG, selon le délai de guérison, évalué "de cinq à dix jours" par la Fédération polonaise.

Dans le groupe D, les champions du monde en titre français, qui ont ramené une première victoire de leur lointain voyage au Kazakhstan (2-0), se déplacent cette fois en Bosnie, chez Edin Dzeko et Miralem Pjanic, avec l'objectif d'enchaîner.

Leur principal rival, l'Ukraine, qui les a tenus en échec (1-1) au Stade de France en ouverture, vise pour sa part une première victoire face au Kazakhstan après avoir dû concéder un deuxième match nul en fin de rencontre contre la Finlande (1-1) dimanche.

Dans le groupe F, l'Autriche, peu impressionnante dimanche à domicile face aux Féroé (3-1), reçoit le Danemark, qui reste sur un spectaculaire succès face à la Moldavie (8-0).

Dans ce même groupe, la victoire sera impérative pour les Ecossais contre les Féroïens, après deux matches nuls.

Dans le groupe J, l'Allemagne, qui a remporté ses deux premiers matches, affronte à Duisbourg la Macédoine du Nord, qui participera en juin à son premier Euro.

Enfin dans le groupe C, l'Italie espère elle aussi remporter une troisième victoire d'affilée en Lituanie, sans ses deux Parisiens, Marco Verratti (cuisse) et Alessandro Florenzi (fatigue), rentrés en France à une semaine du quart aller de C1 contre Munich.

Programme des matches de la 3e journée des qualifications de la zone Europe pour la Coupe du monde 2022 disputés mercredi:

Mercredi

Groupe B

(20h45) Grèce - Géorgie

Espagne - Kosovo

Groupe C

Lituanie - Italie

Irlande du Nord - Bulgarie

Groupe D

Ukraine - Kazakhstan

Bosnie - France

Groupe F

Moldavie - Israël

Autriche - Danemark

Ecosse - Iles Féroé

Groupe I

Andorre - Hongrie

Saint-Marin - Albanie

Angleterre - Pologne

Groupe J

(18h00) Arménie - Roumanie

(20h45) Allemagne - Macédoine du Nord

Liechtenstein - Islande

