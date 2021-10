Qualifs Mondial-2022: L'Allemagne bat la Roumanie et fait un pas vers le Qatar

L'attaquant allemand Thomas Müller (c, dos), auteur du 2e but contre la Roumanie, est félicité par ses coéquipiers, lors des qualifications (Zone Europe) pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, le 8 ocJohn MACDOUGALL

L'Allemagne a souffert et fait preuve de patience vendredi pour venir à bout de la Roumanie 2-1 à Hambourg, mais cette victoire permet aux hommes de Hansi Flick de se rapprocher de la qualification pour le Mondial-2022 au Qatar.

La victoire, validée grâce à des buts de Serge Gnabry (52e) et Thomas Müller (81e), après l'ouverture du score par Ianis Hagi (9e), permet à l'Allemagne de compter six points d'avance sur la Macédoine du Nord, son prochain adversaire lundi, et sur l'Arménie, tenue en échec par l'Islande.