Qualifs Mondial: Katoto et Malard mènent la promenade kazkahe des Bleues

L'équipe de France se rend les choses faciles sur la route du Mondial-2023: portées par les doublés de Marie-Antoinette Katoto et Melvine Malard, les Bleues ont écoeuré le Kazakhstan mardi (5-0) à Nur-Sultan, poursuivant leur automne sans accroc malgré ce long déplacement en Asie centrale.

Les sept heures d'avion englouties dans la nuit de dimanche à lundi n'ont pas alourdi les jambes des Françaises: l'équipe de Corinne Diacre a maîtrisé son sujet de bout en bout, comme vendredi contre l'Estonie à Créteil (11-0).

La qualification pour la Coupe du monde 2023, prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande, est en bonne voie avec quatre victoires en quatre matches, même s'il faudra jauger ces Bleues (12 pts) face aux Galloises (7 pts), leurs dauphines au classement du groupe I. Le duel est programmé le 30 novembre à Guingamp.

Du Kazakhstan, destination piégeuse par excellence - de loin la plus lointaine de la poule -, les Bleues de Diacre conservaient un souvenir mitigé: le 8 octobre 2019, elles n'avaient trouvé la faille qu'après une heure de jeu dans le froid de Chymkent (3-0), au sud du pays.

Mais "on ne peut pas faire deux fois les mêmes erreurs", s'est satisfaite Diacre, heureuse que ses joueuses aient "fait le travail avant la mi-temps".

D'autant que l'Astana-Arena, enceinte récente construite au coeur de la capitale, offrait un cadre bien plus accueillant que Chymkent: 475 spectateurs peu hostiles, une pelouse synthétique certes inhabituelle mais favorable au jeu technique, et surtout un toit rétractable fermé, idéal pour maintenir le thermomètre au-dessus de 10 degrés, contre environ zéro dans les larges et venteuses avenues de la ville.

Encore fallait-il aborder la rencontre avec "concentration", comme l'avait demandé Diacre lundi.

- 1er doublé pour Malard -

Les Tricolores ont écouté leur coach, imposant d'entrée une grosse intensité à la 82e nation mondiale, concrétisée dès la 9e minute par une reprise victorieuse de Katoto.

L'attaquante parisienne, qui aura 23 ans lundi, s'est même fait une frayeur à la cheville droite qui a "légèrement" tourné sur le coup. Elle a été remplacée dès la mi-temps "préventivement" mais marchait normalement en quittant le stade dans la nuit de Nur-Sultan.

Katoto a marqué le 1001e but de l'histoire des Bleues, servie par celle qui avait inscrit le 1000e vendredi: Kenza Dali. Le duo a récidivé sur corner (23e), portant le total de la Parisienne à 18, en 21 sélections (et 13 titularisations seulement).

Pour son 50e match à la tête des Bleues, Corinne Diacre a obtenu une 40e victoire. Peu friande de ce genre de statistiques, la sélectionneuse préférera se satisfaire de ses choix payants.

A commencer par son onze de départ, où trois joueuses faisaient leur apparition par rapport à vendredi: Dali, Malard et Perle Morroni. Bingo: les deux premières ont marqué.

Dali a trouvé la faille (17e) d'une frappe mal repoussée par la pauvre Irina Saratovtseva, gardienne devenue entraîneure en D1 locale sortie de sa retraite sportive pour dépanner son club et sa sélection ces dernières semaines.

Quant à Malard, elle a enfin pu exulter, en marquant à 21 ans (7 sélections) ses deux premiers but en Bleue, de la tête (38e, 54e).

L'automne est bel est bien serein pour les Françaises, et déjà se profile une échéance majeure: l'Euro-2022 en Angleterre (6-31 juillet), avec un tirage au sort programmé vendredi. Et sans nul doute de plus redoutables adversaires.