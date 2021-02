Quand Kevin De Bruyne pourra-t-il rejouer avec Manchester City? "Il va beaucoup mieux", affirme Pep Guardiola

Kevin De Bruyne se remet bien de sa blessure aux ischio-jambiers. Pep Guardiola, son entraîneur à Manchester City, a confirmé mardi que le milieu de terrain des Diables Rouges s'entraîne à nouveau avec le groupe.



"Ça va mieux, beaucoup mieux", a déclaré Guardiola dans son point de presse à la veille du match de championnat mercredi soir à Everton. "Aujourd'hui, il a travaillé toute la session d'entraînement avec le groupe, avec tout le monde. Il va beaucoup mieux". De Bruyne s'est blessé aux ischio-jambiers lors du match de championnat contre Aston Villa (2-0) le 20 janvier. Son absence a alors été estimée entre quatre et six semaines. En son absence, Manchester City a obtenu 15 sur 15 en Premier League, où il a pris la tête, et a franchi deux tours en FA Cup.