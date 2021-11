Le Prix Puskas a dévoilé ses nominés. 11 joueurs ou joueuses ont été sélectionnés pour tenter de s'offrir ce titre très symbolique, qui récompense le plus beau but de la saison écoulée (entre le 8 octobre 2020 et le 7 août 2021).

Dans le lot, citons notamment le but génial de Schick à l'Euro 2020, l'inspiration de Lamela avec Tottenham ou encore celui de Caroline Weir avec l'équipe féminine de Manchester City. Le prix sera remis le 17 janvier à Zurich.