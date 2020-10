Paul Scholes tacle la direction de Manchester United pour le transfert de Cavani

Le transfert d'Edinson Cavani à Manchester United ne fait pas que des heureux. Demandez à Paul Scholes, ancien international anglais et vedette des Red Devils...

Au bout d'un feuilleton qui l'a vu naviguer entre le Paris Saint-Germain, Benfica et l'Atlético Madrid, l'attaquant uruguayen Edinson Cavani a fini par trouver une destination à la hauteur de son pedigree, Manchester United, dans les ultimes heures du mercato.

Un choix qui n'a pas plu à l'ancien international anglais et vedette des Red Devils, Paul Scholes: "Bien sûr, par le passé, cela a été un attaquant de grande qualité. Cela ne fait aucun doute. Mais il a 33 ans et semblait sur le point de prendre sa retraite. Il n'a pas beaucoup joué au PSG la saison dernière. Il y a cinq ou six ans, oui cela aurait été une superbe signature et il aurait probablement pu nous emmener au niveau supérieur. Mais maintenant, je ne pense pas qu'il puisse nous y emmener...", a-t-il lâché dans une interview au site malaisien Stadium Astro.

De son côté, Scholes a accepté lundi le poste d'entraîneur intérimaire du FC Salford City, situé dans la région du Grand Manchester, qui évolue en 4e division anglaise (League Two) après le renvoi du manager Graham Alexander. Scholes, 45 ans, avait déjà occupé ce poste un match en 2015. Salford City est devenu en 2015 la propriété d'un groupe composé des anciens joueurs de la "Class 92" de Man United Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville et Paul Scholes.