Radja Nainggolan a un nouvel entraîneur à Cagliari

Cagliari, le club de Radja Nainggolan, a nommé Walter Zenga comme entraîneur après le licenciement de Rolando Maran, remercié après une série de onze matches sans victoire, a annoncé le club sarde mardi. Zenga, 59 ans, a signé un contrat jusqu'au mois de juin 2021.



Walter Zenga a débuté sa carrière d'entraîneur à New England Revolution aux Etats-Unis (MLS). Il a également officié en Roumanie, Serbie, Turquie, Arabie Saoudite et aux Emirats Arabes Unis. En Italie, il a entraîné Catane, Palerme, Crotone et la Sampdoria en Serie A. En octobre 2018, Zenga a repris le FC Venise en Serie B mais a été démis de ses fonctions en mars 2019. Cagliari vient d'aligner sept défaites et quatre partages dans ses onze derniers matches. Le club sarde occupe actuellement la onzième place au classement avec dix points d'avance sur Genoa, premier relégable, et sept de retard sur Naples, placé en sixième position, synonyme de qualification pour l'Europa League.