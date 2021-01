Radja Nainggolan tout proche d'inscrire un but incroyable avec Cagliari (vidéo)

Cagliari s'est incliné 1-2 face à Benevento, mercredi, lors de la 16e journée du championnat d'Italie de football. Pour son retour à Cagliari, Radja Nainggolan a joué 81 minutes. Daan Foulon est monté à la 72e minute pour Benevento.

Prêté par l'Inter, Nainggolan s'est illustré en début de rencontre. Dès la 2e minute, il servait Leonardo Pavoletti dont le but était annulé pour une faute sur le gardien adverse Lorenzo Montipò. A la 19e, le 'Ninja' mettait en difficulté Montipò d'un tir des 40 mètres. Joao Pedro a donné l'avantage à Cagliari (20e). Benevento a renversé la situation en trois minutes grâce à Marco Sau (41e) et Alessandro Tuia (44e). L'expulsion de Nahitan Nandez en fin de partie (85e, deux jaunes) a compliqué la tâche des Sardes. Cagliari n'a plus gagné depuis le 7 novembre et reste sur une série de neuf matchs sans victoire (quatre partages et cinq défaites). Une série négative qui laisse Cagliari à la 15e place avec 14 points, à portée du premier relégable, le Spezia (11 points). Benevento, promu, occupe une belle dixième place avec 21 points.