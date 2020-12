Radja Nainggolan obtient son transfert et retrouvera Cagliari

Radja Nainggolan va retrouver Cagliari. L'ancien Diable Rouge va s'engager jusqu'en fin de saison dans le club lombard, qui est parvenu à un accord avec l'Inter Milan.

Radja Nainggolan ne sera plus un Milanais très longtemps. Cet été déjà, le club lombard de Cagliari, que connaît bien le milieu de terrain, voulait l'obtenir à titre définitif. Mais la direction de l'Inter avait alors refusé, considérant qu'il allait avoir un rôle à jouer dans le système d'Antonio Conte.

Ce n'est finalement pas le cas, puisqu'il n'a joué que 45 minutes cette saison. L'Inter a donc décidé d'accepter une offre de prêt de Cagliari. Selon Sky Italia, Nainggolan passera aujourd'hui sa visite médicale et signera pour six mois, s'offrant un troisième passage dans le club, après 2014-2015 et la saison dernière.