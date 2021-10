Karim Benzema a un allié dans la course au Ballon d'Or: le joueur a reçu le soutien de... Rafael Nadal

Benzema, lauréat de la Ligue des nations en octobre avec l’équipe de France, figure dans la liste de 30 nominés pour le Ballon d’Or, qui sera désigné par un panel de journalistes internationaux et décerné le 29 novembre.

De la petite balle jaune au ballon rond : l’Espagnol Rafael Nadal, l’ex-N.1 mondial du tennis, a exprimé son « admiration » pour l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema, de retour cette année en équipe de France et l’un des favoris au Ballon d’Or.

"Je l’admire comme joueur, pour l’engagement sportif et le professionnalisme dont il fait preuve à son âge", a déclaré Rafa sur son compte Twitter à propos de l’attaquant international français. "Bonne chance et mon soutien pour le Ballon d’Or 2021", conclut le champion aux vingt titres en Grand Chelem, 35 ans et N.5 mondial, alors que les votes pour le Ballon d’Or sont clos depuis dimanche soir.

Un renvoi d’ascenseur de la part de Nadal au footballeur quadruple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, qui l’avait félicité sur les réseaux sociaux en 2014, quand Nadal avait remporté le tournoi de Roland-Garros.