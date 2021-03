Real Madrid: Benzema, un joueur "spécial", que "tout le monde admire", encense Zidane

L'attaquant du Real Madrid Karim Benzema et l'entraîneur Zinédine Zidane, lors d'un match contre Valence au Alfredo Di Stefano, le 14 février 2021 à MadridGABRIEL BOUYS

Un joueur "spécial", que "tout le monde admire" : samedi, Zinédine Zidane a encensé l'avant-centre français du Real Madrid Karim Benzema, de retour d'une blessure aux adducteurs juste à temps pour disputer le derby de la capitale espagnole contre le leader, l'Atlético Madrid, dimanche en Liga.

"Il est spécial. Pour moi, pour les gens qui aiment le football, c'est une joie de le voir au Real Madrid. Depuis dix ans qu'il est ici, il a énormément progressé et c'est devenu un joueur fondamental pour nous", a souligné Zidane samedi en conférence de presse d'avant-match.

"On sait l'importance qu'a Karim avec nous, et pas simplement pour marquer des buts. C'est un joueur que tout le monde admire. C'est un joueur qui donne beaucoup sur le terrain. C'est un joueur qui aime le jeu. Donc forcément, il vaut mieux l'avoir dans son équipe que l'avoir contre", a encore encensé "Zizou".

"Karim sera avec nous", a confirmé "ZZ", alors que l'avant-centre français a manqué les trois derniers matches à cause d'une légère blessure aux adducteurs.

"On ne va rien risquer. S'il y a un doute, ça ne me plaît pas, le joueur peut se blesser plus grièvement, se faire davantage mal, donc ceux qui joueront seront ceux qui seront à 100%", a toutefois nuancé Zidane, laissant planer le doute sur les chances de Benzema de tenir sa place comme titulaire.

Dimanche à 16h15 (15h15 GMT), le Real Madrid (3e, 53 pts) effectuera un court déplacement chez son voisin et leader de Liga, l'Atlético Madrid (1er, 58 pts), pour tenter de se rapprocher au classement et croire toujours en ses chances de conserver son titre domestique.

"On joue un autre match, ce sont trois points... Mais c'est une finale, comme tous les matches que l'on joue, car à chaque fois que l'on joue on a l'obligation de gagner. Mais quoi qu'il se passe demain (dimanche), on sera toujours en vie en championnat", a conclu Zidane.

Le Belge Eden Hazard, pas encore totalement remis de sa blessure musculaire à la cuisse gauche, ne pourra en revanche pas disputer ce derby madrilène. Tout comme l'autre avant-centre du Real Mariano Diaz, qui s'est blessé cette semaine au bassin.