Real Madrid: Bale ne comprend pas pourquoi sa passion pour le golf dérange autant

En dehors du football, Gareth Bale aime jouer au golf.

Une passion que la Gallois ne cache pas, surtout depuis qu'il s'est affiché avec une banderole "Pays de Galles. Golf. Madrid. Dans cet ordre." après un match avec sa sélection en novembre dernier. Ce qui a fait grincer pas mal de dents du côté du Real.

"Ce sport me permet de m'éloigner de tout ce qui est négatif et m'aide à retrouver mon calme", a-t-il confié lors du podcast Random Golf Club. "Le lendemain, je me sens un peu plus frais, prêt à me concentrer et à me sentir mieux dans le football. Cela ne devrait pas être un problème pour moi de jouer au golf, mais c'en est un. Beaucoup de gens ont des problèmes avec le fait que je joue au golf. Je ne sais pas pourquoi, j'en ai parlé plusieurs fois et tout le monde est d'accord avec ça".