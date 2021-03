Dans une émission live diffusée sur le réseau social Twitch jeudi soir, Sergio Ramos s'est déclaré favorable à une arrivée de Lionel Messi au Real Madrid. Il s'est également prononcé sur les potentielles signatures d'Erling Haaland et de Kylian Mbappé.

Lionel Messi, en fin de contrat en juin prochain, n'a toujours pas prolongé au FC Barcelone. Les dernières rumeurs font état d'une arrivée au Paris Saint-Germain. Manchester City serait aussi intéressé par le sextuple Ballon d'Or.

Mais si La Pulga (La Puce, en espagnol) se décidait de signer en faveur du rival catalan, le Real Madrid? Une idée qui ne déplaît pas à Sergio Ramos, le capitaine madrilène. A la question de savoir s'il lui ouvrirait les portes du club dans une émission live sur Twitch, il a répondu oui "à 100%". "En fait, les premières semaines, je lui prêterais même ma maison si nécessaire pour qu'il puisse s'installer. J'en serais ravi. Nous, Madridistas, avons eu à souffrir de Leo dans ses meilleures années. Ne pas avoir Messi contre nous serait un grand bonheur. Il t'aide à gagner et à obtenir plus de succès". "Ce serait une bêtise de dire le contraire".

Par contre, hors de question pour le champion espagnol, également en fin de contrat, de faire le chemin inverse. "Il n'y a aucune chance. J'aime bien Laporta (le nouveau président du Barça, ndlr), je l'ai rencontré une fois et il m'a plu. Mais il y a des choses dans la vie que l'argent ne peut pas acheter. C'est quelque chose d'impossible. Tout comme on ne verra jamais Xavi ou Piqué à Madrid".

Interrogé ensuite sur les potentielles recrues du Real, il a fait son choix entre Kylian Mbappé et Erling Haaland. "J'aimerais faire venir les deux", a-t-il d'abord confié avant de choisir l'international norvégien du Borussia Dortmund. "A l'heure actuelle, je pense qu'il est plus facile de faire signer Haaland. Avec Mbappé, c'est plus compliqué d'un point de vue économique avec la situation actuelle. Je crois que ce serait pas mal pour le Real de se renforcer avec Haaland. Avec sa faim de buts, il apporterait beaucoup au club. Mbappé apporterait aussi, mais c'est plus difficile de le faire venir".