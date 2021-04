Real Madrid: Courtois est meilleur que Keylor Navas, selon les statistiques

Thibaut Courtois a été l'auteur d'une prestation stratosphérique face à Liverpool en quart de finale retour de la Ligue des champions mercredi. Le Diable Rouge a effectué plusieurs parades décisives, dont une merveilleuse sur une frappe à distance de James Milner. Rempart imprenable, il est aujourd'hui unanimement salué dans la presse espagnole qui a réalisé un comparatif avec son son prédécesseur à ce poste, Keylor Navas, actuel gardien du Paris Saint-Germain.

La presse espagnole est à ses pieds. Après les louanges de jeudi, voilà un comparatif avec Keylor Navas, l'ancien portier du Real Madrid, afin de démontrer tout le talent du Diable Rouge.

Selon AS, Courtois "pulvérise" Navas: 91 matches pour 80 buts encaissés (0,87 but par match) contre 88 matches et 90 buts encaissés (1,02 but par match).

Au nombre de clean-sheets aussi, c'est le grand écart entre les deux gardiens: le Costaricien en a réussi 25, Courtois en a réussi 38!

"Courtois est l'un des piliers fondamentaux du Real Madrid. Dans une saison si compliquée à cause des innombrables blessures, il a sauvé sa défense lors de nombreux matchs. Le gardien s'est imposé comme l'un des leaders sur et hors du terrain", peut-on lire dans l'analyse du quotidien madrilène.

Que de chemin parcouru depuis son arrivée au Real, en 2018. "Actuellement, aucun fan ne conteste le prix payé de 35 millions d'euros à Chelsea. Courtois a gagné l'amour de Madrid grâce à son mérite".