Real Madrid-Valence EN DIRECT: Thibaut Courtois vise une nouvelle finale, Eden Hazard reste sur le banc

> Suivez la rencontre dès 19h55 sur RTL PLAY

Les compositions

Real Madrid: Courtois, Militao, Nacho, Kroos, Benzema, Camavinga, Valverde, Lucas Vazquez, Vinicius, Rodrygo, Rüdiger

Valence: Mamardashvili, Thierry R, Cenk, Cömert, Gaya, Musah, Almeida, Lino, Lato, Kluivert, Cavani

L'avant match

Un mois après la fin du Mondial-2022 au Qatar, les stars du championnat espagnol reviennent sur la péninsule arabique : à Ryad, à une heure trente de vol de Doha, Karim Benzema, Robert Lewandowski et les autres internationaux retrouveront un terrain de jeu bien connu dans le désert saoudien, pour rafler le premier trophée en jeu cette saison en Espagne.

La formule reste la même : quatre clubs sont qualifiés, les clubs classés aux deux premières places lors de la dernière Liga (le Real Madrid, champion d'Espagne, et le FC Barcelone, son dauphin), ainsi que les deux finalistes de la dernière Coupe du Roi (le Betis Séville, vainqueur, et le Valence CF).

la première demi-finale proposera surtout un duel sur le banc, entre Italiens. Carlo Ancelotti, qui avait amorcé son retour réussi au Real Madrid avec un premier sacre en Supercoupe d'Espagne en janvier 2022 (2-0 contre l'Athletic Bilbao), affrontera pour la première fois son ancien protégé Gennaro Gattuso, qu'il avait porté vers deux Ligues des champions avec l'AC Milan en 2003 et 2007.

"Ensemble, on a vécu des moments dont je me souviendrai pour toujours. Mais la relation n'a pas toujours été bonne entre nous, on a eu quelques problèmes d'ordre personnel dont je ne veux pas parler", a glissé "Carletto" mardi en conférence de presse, tout en louant le "jeu très intense" et "l'identité très claire" des équipes entraînées par Gattuso. "Pour ma part, Ancelotti sait que je le respecte beaucoup. Nos problèmes étaient au niveau du travail. Mais sur le plan humain et footballistique, je le respecte énormément. On a beaucoup gagné ensemble, et c'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde", a réagi le volcanique technicien italien.

En cas de nouveau sacre, la "Maison blanche" rejoindrait le FC Barcelone et ses 13 Supercoupes d'Espagne au sommet du palmarès.