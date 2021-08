Rebondissement dans la saga Kylian Mbappé: le PSG ouvrirait la porte à un départ de sa star

Nous vous parlions ce lundi du plan du Real Madrid pour recruter Kylian Mbappé en fin de mercato et il semble qu'une nouvelle étape vient d'être franchie.

A une semaine de la fin du marché des transferts, un départ de la star française vers la capitale française serait toujours possible.

D'après RMC Sport et son journaliste Loïc Tanzi, qui suit le club français toute l'année, un départ de Mbappé est à présent envisagé par la direction parisienne.

Pourquoi maintenant? Car le PSG ne parvient pas à prolonger le contrat de son attaquant. L'offre d'un contrat longue durée (5 ans + 1 année en option et un salaire plus important) a été rejetée ces dernières heures.

RMC Sport ajoute toutefois que le Real Madrid n'a toujours pas envoyé d'offre au PSG. Les négociations n'ont pas encore débuté. Le média français assure que si l'offre arrive, une réflexion autour d'un départ de Mbappé suivra. La probabilité de le voir rejoindre le Real Madrid serait alors "très grande".

Le potentiel remplaçant de l'international tricolore serait déjà connu. Il s'agit de l'attaquant d'Everton Richarlison.

En Espagne, les médias madrilènes croient en ce scénario. "Mbappé plus que jamais possible", a écrit Marca. "Le Qatar et Paris se sont rendus compte qu’ils dirigeaient un club mais qu’il y a un joueur qui veut aller à Madrid."

Le quotidien AS se réjouit de voir un Mbappé "plus proche que jamais du scénario tant désiré par le Real Madrid"