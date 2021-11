Enfin une bonne nouvelle: Eden Hazard pourrait rejouer demain avec le Real Madrid

Eden Hazard effectue son retour dans la sélection du Real Madrid. "Il va bien et a retrouvé une bonne condition", a expliqué l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti en conférence mardi, à la veille du match de championnat contre l'Athletic.

La semaine passée, Hazard avait souffert d'une gastro-entérite. "Il va bien et a fait un double entraînement avec l'équipe", a expliqué Ancelotti. "Il sera avec l'équipe demain. Il n'avait pas de problème musculaire, mais une gastro-entérite. Rodrygo a eu la même chose et n'est pas encore au mieux de sa forme. Pour Hazard, c'est la même chose, il n'y a rien de plus."

Ancelotti ajoute que Hazard doit "améliorer sa condition. Il doit avoir du temps de jeu, c'est clair. Avoir des minutes améliorera sa condition. Il doit s'accrocher, mais nous avons beaucoup de matchs et je pense qu'il aura des minutes." Hazard a manqué le déplacement à Grenade (1-4) en championnat, celui au Sheriff Tiraspol (0-3) en Ligue des Champions et la visite de Séville (victoire 2-1).

Le Real trône en tête de la Liga avec 33 points, 4 de plus que l'Atlético Madrid et que la Real Sociedad. Cette saison, Eden Hazard n'a joué que 415 minutes, réparties en 11 rencontres, avec le Real Madrid. Le Brainois, qui a perdu sa place au profit du Brésilien Vinicius, n'a pas encore marqué et n'a distillé qu'un seul assist.