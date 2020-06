Reprise en demi-teinte pour Yannick Carrasco et l'Atlético, accrochés par Bilbao (vidéos)

L'Atletico Madrid a été contraint au partage (1-1) sur le terrain de l'Athletic Bilbao dimanche lors de la 28e journée de La Liga, la première depuis l'interruption en raison de la pandémie de coronavirus, jouée à huis clos. Titulaire avec l'Atletico, Yannick Carrasco a été remplacé à la 63e minute.

Aligné sur le flanc gauche de l'attaque de l'Atletico, Yannick Carrasco fêtait sa deuxième titularisation depuis son retour chez les Colchoneros en janvier dernier après une aventure en Chine. Le Diable Rouge se procurait la première occasion franche de la partie mais sa frappe était trop croisée (12e).

Petit à petit, Bilbao rentrait dans son match et ouvrait le score via Muniain d'une frappe de l'extérieur du pied (37e). Seulement, la réaction de l'Atletico ne se faisait pas attendre et Diego Costa égalisait 120 secondes plus tard (39e). Les occasions se faisaient plus rares en deuxième mi-temps et les deux équipes se quittaient dos-à-dos.

Au classement, l'Atletico (46 points) reste calé à la sixième place tandis que Bilbao (38 points) reste dixième. La 28e journée du championnat espagnol se termine dimanche soir avec deux rencontres au programme. À 19h30, le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard reçoit Eibar. À 22h, la Real Sociedad et Adnan Januzaj.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.