Retour à la maison? Éliminé de la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo s'entraîne... au Real Madrid

Éliminé de la Coupe du monde par le Maroc, Cristiano Ronaldo est déjà de retour sur les terrains d'entraînement.

Actuellement sans club après sa rupture de contrat avec Manchester United, le quintuple Ballon d'Or a été aperçu à Valdebebas, au centre d'entraînement du Real Madrid.

Nos confrères espagnols de revelo.com rapportent que le Portugais s'est entraîné seul sur un terrain à part de celui où s'entraînait le groupe de Carlo Ancelotti.

Le Portugais est en pleine réflexion sur l'avenir de sa carrière. La presse a rapporté qu'un contrat monstrueux de 200 millions d'euros par année lui a été proposé par le club saoudien d'Al-Nassr. Une proposition qui attend toujours une réponse.

Concernant un retour au Real Madrid, l'affaire semble plus compliquée. Après avoir passé 9 années qui ont forgé sa légende, CR7 a claqué la porte à la surprise générale pour rejoindre la Juventus. Toujours selon revelo.com, la relation entre le buteur et le Real s'est adoucie au fil des années après son départ. En 2019, le président du club, Florentino Perez, déclarait ceci: "Cristiano Ronaldo n'a jamais créé de problème à Madrid. Il a été un exemple et je me souviendrai de lui comme du meilleur joueur que nous ayons signé. Il a toujours été exemplaire, un professionnel comme la Coupe d'un sapin. J'ai toujours eu une relation parfaite avec lui et je n'ai jamais eu de problèmes personnels ou d'argent."

Affaire à suivre.