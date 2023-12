Revers pour l'UEFA, la bataille sur l'avenir du football européen relancée

L'organisation A22, créée après l'échec du premier projet de Super Ligue, a salué "la fin du monopole de l'UEFA" et immédiatement proposé une nouvelle mouture très différente de la première Super Ligue, puisque ne comportant "aucun membre permanent" et assortie d'un système de promotion-relégation et de solidarité financière.

Elle a évoqué "une nouvelle compétition européenne ouverte", avec 64 clubs répartis en trois ligues, promettant une diffusion gratuite de sa compétition sur une plateforme de streaming. Elle n'a cependant donné aucune précision ni sur le calendrier, ni sur le niveau d'approbation parmi les clubs européens.

Et pour cause: la puissante Association européenne des clubs (ECA) a, elle, renouvelé son soutien à l'UEFA, assurant que le football européen était "plus uni que jamais contre les tentatives de quelques individus" de relancer des projets de tournois dissidents.