Rien ne va plus à Naples: Dries Mertens au coeur d'un énorme clash avec un coéquipier

La situation du Napoli n'évolue pas dans le bon sens. Battus ce weekend par la Fiorentina, les Napolitains ont entamé une nouvelle période de mise au vert. Moment qui s'est achevé par un gros clash impliquant directement Dries Mertens.

L'ambiance est très pesante au sein du vestiaire du Napoli. Depuis l'épisode de la fronde collective du 5 novembre dernier, les esprits s'échauffent. Carlo Ancelotti en a fait les frais, quittant son poste d'entraîneur avant de rebondir à Everton. La direction tente de réagir, mais jusqu'ici, rien ne semble s'améliorer. L'arrivée de Gattuso sur le banc n'a, jusqu'ici, pas apaiser les esprits.

La preuve ce samedi, avec une défaite 0-2 face à la Fiorentina. Le club n'a plus gagné en Serie A depuis le 19 octobre et pointe à la onzième place du classement. Une défaite qui a forcé le coach a opter pour une nouvelle mise au vert, quelques jours avant le match de Coupe d'Italie face à la Lazio.

Selon le Corriere dello Sport, les joueurs ont passé la soirée du samedi ensemble et se sont séparés le dimanche après-midi. C'est au petit-déjeuner que les choses se seraient à nouveau envenimées. Dries Mertens et son coéquipier Allan se sont mis à régler leurs comptes en face-à-face, sans éluder de sujets et sans retenue verbale.

Selon le journal italien, Dries Mertens aurait attaqué son équipier brésilien sur sa condition physique. Ce dernier aurait alors insinué que Dries Mertens simulait une blessure musculaire pour passer du temps en Belgique, lui qui se soigne à Anvers. Le ton serait monté et les deux hommes se seraient quittés dans une atmosphère très tendue.

Reste à savoir si ces discussions seront suivies d'effets et, si oui, lesquels précisément...