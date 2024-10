Rivaldo, Figo, Del Piero, Seedorf, Puyol: Eden Hazard et Marouane Fellaini se sont régalés lors d'un match de gala

Ce samedi se jouait à Seoul un match de gala opposant de nombreuses légendes du football. Une rencontre entre deux équipes fictives, créées spécialement pour la soirée, qui ont évolué devant des dizaines de milliers de spectateurs. Les deux 11 avaient d'ailleurs de quoi faire rêver les fans de football.

D'un côté, il y avait le FC Spear, entraîné par Thierry Henry. Dans cette équipe, on retrouvait notamment Eden Hazard et Marouane Fellaini. Luis Figo, Didier Drogba, Kaka, Shevchenko ou encore Michael Owen et Rivaldo étaient tous des équipiers de nos anciens Diables Rouges; EN face, le Shield United de Fabio Cannavaro comprenait Ferdinand, Puyol, Yaya Touré, Pirlo, Seedorf, Bonucci ou encore Van der Sar.

Ce sont finalements les joueurs du Shield qui se sont imposés 4-1.