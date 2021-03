Sa carrière est récompensée: Robert Lewandowski décoré en Pologne

L'attaquant polonais Robert Lewandowski a reçu lundi l'ordre Polonia Restituta, la deuxième plus haute décoration civile en Pologne de la part du président polonais Andrzej Duda.

Le meilleur joueur de l'année 2020 a été récompensé pour ses performances mais aussi pour avoir fait parler de la Pologne à l'étranger. Lors de la cérémonie au palais présidentiel, le président polonais a décrit Lewandowski comme "un héros sportif national" et "la quintessence de la perfection".

Le joueur du Bayern Munich a remercié ses coéquipiers, entraîneurs et ses proches et a souligné qu'il restait concentré sur ses objectifs à venir. "Je penserai aux trophées que j'ai gagné quand je serai assis dans mon fauteuil. J'ai de l'ambition et je ne veux pas me reposer sur mes lauriers", a-t-il déclaré. Lewandowski est actuellement meilleur buteur du championnat d'Allemagne avec 35 buts et n'est plus qu'à cinq buts du record détenu par Gerd Müller.

La saison dernière, il avait réalisé le triplé Championnat-Coupe-Ligue des Champions avec les Bavarois. En dix saisons passées en Bundesliga, il a remporté huit titres de champion d'Allemagne: six avec le Bayern et deux avec Dortmund. En sélection nationale, il compte également le record de sélections (116) et de buts marqués (62).