Robert Lewandowski met fin au suspense: le Polonais réclame officiellement son transfert

Robert Lewandowski ne devrait plus rester un joueur du Bayern très longtemps. L'attaquant polonais est dans le viseur du FC Barcelone, qui peine à trouver un accord avec le club bavarois au sujet de son buteur. Désireux de relever un nouveau défi, Lewandowski n'avait pas encore exprimé clairement son intention.

Il l'a fait ce lundi, lors d'une conférence de presse. Déterminé, il a demandé au Bayern de régler le problème. "Je n'en parlerai qu'une fois. À compter d'aujourd'hui, mon histoire au Bayern est terminée. J'espère qu'ils ne vont pas me garder juste parce qu'ils en ont le pouvoir. Après les derniers mois, je crois qu'un transfert serait la meilleure solution", a-t-il lâché.

Au Bayern depuis 2014, Lewandowski a marqué 344 buts pour le "Rekordmeister", toutes compétitions confondues. Il a notamment remporté la Ligue des Champions 2020 et huit titres de champion d'Allemagne avec Munich, en plus de deux premiers titres conquis avec Dortmund. La sélection polonaise prépare la Ligue des Nations, qui débutera mercredi face au Pays de Galles pour les Aigles blancs. Lewandowski et compagnie affronteront ensuite les Diables Rouges le 8 juin à Bruxelles.