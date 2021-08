Fernando Torres et Roberto Carlos entament leurs cours pour devenir entraîneur (vidéo)

La fédération espagnole de football a dévoilé des images de sa nouvelle cuvée de futurs entraîneurs. Ces derniers vont être formés pendant un an pour obtenir le diplôme UEFA Pro, qui donne accès aux compétitions et donc aux clubs et sélections professionnelles.

Dans ce groupe, nous retrouvons notamment Arbeloa, mais aussi Fernando Torres et Roberto Carlos. Les deux derniers cités ont déjà une petite expérience: Torres est le coach des U19 de l'Atlético Madrid, tandis que l'icône brésilienne a entraîné quelques mois en Inde, où il était entraîneur-joueur. Mais tous veulent pouvoir aller un cran plus loin pour devenir entraîneur principal de grands clubs à l'avenir.

Résultat dans un an !