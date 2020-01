Roberto Firmino est à présent baptisé: un de ses coéquipiers fond en larmes pendant la cérémonie (vidéo)

Roberto Firmino s'est fait baptiser il y a quelques jours. Le Brésilien, très croyant, a décidé de franchir le pas et a donc participé au rituel habituel. Ce dernier a cependant pris la peine de se faire baptiser dans une piscine, en compagnie de sa compagne Larissa et de quelques proches, dont un certain Alisson Becker, son équipier chez les Reds.

Firmino l'a annoncé en partageant une vidéo de la cérémonie sur son compte Instagram. On l'y aperçoit pendant le baptême, visiblement ému, de même que Becker, qui a fondu en larmes en fin de séquence. Un grand moment d'émotion pour le Brésilien et ses proches.