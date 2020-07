Roberto Martinez monte au créneau pour défendre Eden Hazard: "Il apportera beaucoup de succès au Real Madrid"

Le sélectionneur des Diables Rouges, Roberto Martinez, a tenu à défendre Eden Hazard. Le Catalan refuse de condamner l'ailier, auteur d'une première saison très compliquée sous la vareuse de la Casa Blanca.

La saison d'Eden Hazard ne fait pas l'unanimité, que du contraire. Le Diable Rouge a vécu une traversée du désert au Real Madrid, loupant un grand nombre de rencontres en raison d'un enchaînement de blessures. Une situation qui inquiète en Espagne. Le coach, Zinedine Zidane, parlant lui aussi d'une "situation compliquée".

Interrogé par Marca, Roberto Martinez a tenu à prendre la défense de son joueur, qu'il entraîne en sélection. Pour lui, il n'y a pas lieu, aujourd'hui, de douter de l'apport d'Hazard au Real Madrid. "Cette année a été le moment le plus difficile de la carrière d'Eden car il n'a jamais raté autant de matchs que cette année", admet Martinez. "Hazard a montré au Real Madrid qu'il était un joueur vedette pour créer un projet autour de l'avenir et qu'il allait apporter beaucoup de succès au club et aux supporters", a-t-il poursuivi, réfutant l'idée d'une saison noire. "Le fait que la Liga ait été retardée a été un grand avantage pour Eden Hazard pour pouvoir rejouer avant la fin de la saison. Il est maintenant pleinement préparé, tant physiquement que mentalement, pour faire avancer ce projet", conclut-il à ce sujet.

Il a aussi profité de l'occasion pour saluer un Thibaut Courtois devenu crucial dans les cages. "Au niveau d'une équipe, il joue à un niveau très constant, il fait gagner des points et se manifeste lorsque l'équipe a besoin de lui. Pour moi, il est le meilleur gardien de but du monde, sa taille et sa capacité technique lui permettent de réaliser des arrêts que les autres gardiens ne peuvent pas réaliser", analyse le sélectionneur belge, qui tient Courtois en haute estime.