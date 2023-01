Roberto Martinez n'était pas le choix numéro un: le Portugal s'est fait recaler par José Mourinho

José Mourinho aurait bel et bien pu devenir le prochain sélectionneur du Portugal. L'information avait été dévoilée bien avant la nomination de Roberto Martinez, finalement choisi après quelques jours de négociations seulement. Mais le Special One a confirmé qu'il avait bien été approché pour succéder à Fernando Santos sur le banc de la Seleçao.

Le Président a même pris contact directement avec son entraîneur. "Je voudrais le remercier, ce qu'il m'a dit m'a fait plaisir et m'a rendu fier", a avoué Mourinho en conférence de presse. "Il m'a dit que j'étais non seulement son premier choix, mais aussi son seul choix et qu'il aurait tout fait pour me ramener à la maison. Pour moi, c'est un honneur, mais je n'y suis pas allé, je suis ici, c'est ce qui compte", a enchaîné le Portugais.

Le Portugal a finalement opté pour notre ancien sélectionneur, Roberto Martinez.