Encore lui: Romelu Lukaku à nouveau buteur, cette fois contre Spezia (vidéo)

L'Inter Milan s'est imposé 2-1 face à la Spezia lors de la 13e journée de Serie A dimanche grâce au 11e but de la saison de Romelu Lukaku. Les Intéristes sont deuxièmes du classement derrière l'AC Milan qui gagné 1-2 à Sassuolo avec un but d'Alexis Saelemaekers.



Sixième victoire d'affilée pour l'Inter Milan qui l'a emporté 2-1 face à la Spezia grâce à des buts d'Achraf Hakimi (51e) et de Romelu Lukaku sur penalty (71e) contre un de Roberto Piccoli (90e+4). Lukaku, auteur de son 11e but de la saison, a été remplacé à la 80e. L'Inter (30 points) reste deuxième de Serie A à un point du Milan AC. La Spezia reste 17e, premier relégable, avec 11 points.

