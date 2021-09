Romelu Lukaku président: le Diable Rouge veut organiser un sommet pour combattre le cyberharcèlement

Romelu Lukaku n'en peut plus. Le Diable Rouge veut faire office de leader dans la lutte contre le cyberharcèlement dans le monde du sport, en ciblant particulièrement les injures racistes. Pour cela, il propose un sommet réunissant patrons des fédérations, joueurs et dirigeants des médias sociaux.

Romelu Lukaku en a marre du cyberharcèlement, et plus encore des propos racistes diffusés en masse sur les réseaux sociaux. Le Diable Rouge a pris une position claire et limpide à ce sujet lors d'une interview accordée à CNN.

Dans cette séquence, le Belge, très calme comme à son habitude, se dit volontaire pour organiser un premier sommet. Il concernerait toutes les parties ayant la possibilité de faire bouger les choses pour éviter la propagation de la haine sur les réseaux, qui touche notamment les sportifs de haut niveau.

"Je dois me battre", a-t-il lâché d'emblée. "Je ne le fais pas que pour moi, mais aussi pour mon fils, ses futurs enfants, pour mon frère, pour tous les autres joueurs et leurs enfants. Pour tout le monde", a-t-il poursuivi, avant d'évoquer son plan. "Les capitaines de chaque équipe et les joueurs les plus influents devraient avoir un rendez-vous avec les CEO des réseaux sociaux, les gouvernements et les fédérations. Nous devrions nous asseoir autour d'une table et en discuter sérieusement. Nous devons définir comment attaquer ce problème de front, et pas uniquement pour les hommes, aussi pour les femmes. Nous devons définir ce qui doit être fait pour protéger les joueurs, les fans mais aussi les joueurs plus jeunes qui veulent devenir professionnel", a-t-il précisé ensuite.

Pour lui, il en va purement et simplement de la survie du football. "Le foot, ça doit être un jeu plaisant. On ne peut pas tuer le jeu par des discriminations. Cela ne devrait jamais arriver. Le football, c'est du bonheur, nous ne devrions jamais nous sentir en insécurité à cause d'opinions de personnes sous-éduquées", explique le joueur belge.

Des propos bien perçus en Angleterre, ou la fédération et le syndicat des joueurs ont répondu favorablement à la demande de Lukaku. Reste à avoir les réponses des médias sociaux, pointés du doigt pour leur inaction. "Nous avons tué la Superleague en un jour. Si on veut vraiment arrêter ça, on peut le faire", a conclu le Diable Rouge. Voilà qui est dit.