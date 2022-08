Encore un "non" pour Ronaldo: un nouveau club refuse l'arrivée du Portugais

Toujours pas de porte de sortie pour Cristiano Ronaldo.

Annoncé un peu partout en Europe depuis le début du mercato, la star portugaise est pourtant encore bel et bien dans l'effectif de Manchester United.

Souhaitant son départ depuis plusieurs mois, Ronaldo, via l'intermédiaire de son agent Jorge Mendes, a sondé plusieurs clubs sur le continent, susceptible de lui proposer ce qu'il souhaite le plus : une saison de plus en Ligue des Champions. En effet, si Ronaldo veut partir, c'est pour une raison bien simple : Manchester United ne dispute pas les phases de groupe de la Ligue des Champions, condition sine qua non pour que le quintuple Ballon d'Or pose ses valises quelque part.

Le dernier club a avoir posé son véto sur une arrivée de Ronaldo est le Napoli. Le club italien ne voit pas d'un bon œil l'arrivée de Ronaldo, surtout que les Mancuniens voudraient récupérer leur attaquant Victor Osimhen dans l'affaire.

Après le Bayern, Dortmund, Marseille ou encore l'Atlético Madrid, c'est un nouveau "non" pour le Portugais. Pour rappel, il ne reste que quelques heures avant que le mercato ne se termine...