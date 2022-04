Ronald Koeman redeviendra le sélectionneur des Pays-Bas après la Coupe du Monde

Ronald Koeman va succéder à Louis Van Gaal au poste de sélectionneur des Pays-Bas après la Coupe du monde au Qatar, a annoncé la fédération néerlandaise de football (KNVB) mercredi matin. L'ancien défenseur va prendre ses fonctions en janvier 2023, son contrat courant jusqu'au Mondial 2026.

Louis Van Gaal, qui a annoncé dimanche souffrir d'un cancer de la prostate, a informé sa direction qu'il arrêterait après le Mondial 2022. Ce sera le second mandat de Ronald Koeman, 59 ans, à la tête des Oranje. Il avait quitté son poste de sélectionneur national à l'été 2020, après deux ans et demi, pour rejoindre le FC Barcelone, où il a évolué comme joueur. Son aventure en Catalogne s'est terminée en octobre dernier, et il était sans club depuis.

Les Pays-Bas affronteront le Qatar, l'Équateur et le Sénégal dans le groupe A. Ils affronteront les Lions de la Teranga dans le match d'ouverture de la Coupe du monde le 21 novembre.