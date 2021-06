Ronald Koeman "soulagé" de pouvoir rester au Barça: "Les dernières semaines ont été intenses"

Ronald Koeman est "heureux et soulagé que la paix soit revenue" à Barcelone, a déclaré l'entraîneur néerlandais au lendemain de sa confirmation à la tête de l'équipe espagnole. "Je suis soulagé que mes joueurs et mon personnel puissent désormais se concentrer pleinement sur la nouvelle saison."



"Les dernières semaines ont été intenses mais je suis content que le président Joan Laporta m'a apporté son soutien", a ajouté Koeman. "Tout le monde au sein du club est tourné vers le même objectif: construire un Barcelone gagnant et accumuler autant de succès que possible." Koeman, en contrat jusqu'en 2022 au Camp Nou, avait été confirmé jeudi à son poste par le président catalan Joan Laporta.