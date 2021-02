Ronaldinho en deuil: le joueur brésilien a perdu sa maman, décédée du covid-19

La légende du football brésilien, Ronaldinho, est en deuil. Sa maman, Dona Miguelina, âgée de 71 ans, est décédée cette nuit du covid-19. Elle était entrée aux soins intensifs en décembre dernier, comme l'avait annoncé l'ancien joueur sur les réseaux sociaux.

L'information a été officialisée par différents hommages, rendus notamment par l'Atlético Mineiro. "La famille Atleticana est en deuil et partage le moment de douleur avec leur idole, écrit le club. Que Dieu vous accueille à bras ouverts et réconforte le cœur de notre as éternel. Repose en paix, Dona Miguelina", a écrit le club brésilien sur Twitter.

Ronaldinho, lui, ne s'est pas exprimé. Il traverse une période délicate, englué dans des problèmes juridiques. Ce décès est un nouveau coup au moral pour lui.