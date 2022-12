Ronaldo en Arabie Saoudite? Le président d'Al-Nassr affirme que "ce qui est dit dans les médias est incorrect" (video)

Cristiano Ronaldo est actuellement toujours au chômage, et on ne peut pas dire que les clubs se battent pour pouvoir récupérer le joueur de bientôt 38 ans.

Cependant, depuis plusieurs jours, des rumeurs faisaient état d'un intérêt du club saoudien d'Al-Nassr, qui offrirait un salaire mirobolant à la star portugaise. Selon certaines informations, Ronaldo aurait pu signer en Arabie Saoudite pour 200 millions d'euros par an, pour un contrat d'une durée de deux saisons.

Seulement, cette rumeur a désormais du plomb dans l'aile. Interrogé récemment sur cette rumeur, le président du club saoudien a affirmé que ces rumeurs étaient "des inventions de journalistes et que la plupart de ce qui était écrits dans les médias était incorrect".

Selon plusieurs médias espagnols et anglais, l'ex du Real Madrid aurait encore espoir de pouvoir retrouver un club en Europe, et qui jouerait la Ligue des Champions, de préférence. On a notamment parlé d'un intérêt récent de Chelsea.

Plutôt Ronaldo qui refuserait l'offre ou Al-Nassr qui se serait rétracté alors ?