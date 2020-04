Juventus: le Français Blaise Matuidi et l'Italien Daniele Rugani sont guéris du coronavirus

L'Italien Daniele Rugani et le Français Blaise Matuidi, deux des joueurs de la Juventus testés positifs au coronavirus, sont guéris, a annoncé mercredi le champion d'Italie sur son site.

"Daniele Rugani et Blaise Matuidi ont effectué, comme prévu par le protocole, un double contrôle avec le test pour le Covid 19. Les examens se sont révélés négatifs. Les joueurs sont donc guéris et ne doivent plus rester en isolement à leur domicile", a indiqué la 'Vieille Dame' sur son site.

Le 12 mars, la Juventus avait annoncé que Daniele Rugani avait été testé positif au coronavirus. Rugani, asymptomatique, devenait ainsi le premier joueur de Serie A officiellement contaminé par le Covid-19. Blaise Matuidi a été testé positif le 17 mars.

Quelques jours plus tard, le 21 mars, c'était au tour de Paulo Dybala d'apprendre qu'il était positif au virus. Le club turinois n'a pas donné donne pas d'information concernant l'attaquant argentin. Dybala a expliqué le 27 mars qu'il n'avait plus aucun symptôme.