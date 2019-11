Samedi contrasté pour les Diables Rouges: Adnan Januzaj à l'assist, Christian Kabsele exclu contre Norwich (vidéo)

La Real Sociedad, pourtant accrochée à domicile par Leganes (1-1) en ouverture de la treizième journée de Liga, a pris les commandes du championnat d'Espagne. Les Basques comptent désormais 23 points, soit un de plus que le FC Barcelone et le Real Madrid qui accusent cependant un retard de deux rencontres.

Adnan Januzaj, titulaire dans les rangs locaux, a délivré un assist sur le premier but du match à Merino (63) avant de sortir du terrain six minutes plus tard. Leganes a ensuite égalisé grâce à En-Nesyri (78).

En parallèle, il aura fallu attendre douze journées de championnat pour que Watford signe sa première victoire de la saison en Premier League, en déplacement sur la pelouse de Norwich. Les coéquipiers de Christian Kabasele (18e, 8 points), exclu à la 65e pour abus de cartons jaunes, en profitent pour céder la lanterne rouge à leur adversaire du jour (20e, 7 unités). Watford a ouvert la marque en tout début de rencontre grâce à Deulofeu (2). Sept minutes après le retour des vestiaires, Gray (52) a doublé la mise. Malgré l'exclusion de Kabasele (65), les "Hornets" ont réussi à conserver leur avantage.

En Bundesliga, le FC Cologne a été battu à domicile par Hoffenheim (1-2) en ouverture de la onzième journée du championnat d'Allemagne. L'équipe locale, avec Sebastiaan Bornauw pendant 83 minutes et Birger Verstraete à partir de la 70e, a pourtant ouvert le score grâce à Cordoba (34) en première période.

Les visiteurs ont cependant trouvé les ressources nécessaires en seconde période pour égaliser dans un premier temps par l'intermédiaire d'Adamyan (48), monté au jeu au repos, avant de l'emporter dans les ultimes secondes de la rencontre grâce à un penalty de Locadia (90+8). Cologne reste dix-septième au classement avec sept unités.