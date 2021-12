La vie n'est pas toute rose pour Samuel Umtiti à Barcelone. Le Français enchaine les blessures et les rechutes sans cesse depuis la Coupe du monde 2018. Il n'a plus joué de match depuis le 25 mai dernier. Pourtant, les supporters ne l'oublient pas et alors qu'il était dans sa voiture, un groupe de supporters va le reconnaitre et lui réclamer des photos et autographes.

Dans une vidéo diffusée par la célèbre émission espagnole El Chiringuito de Jugones, le défenseur central du FC Barcelone Samuel Umtiti s'est disputé avec des supporters dans les rues de Barcelone.

Ces derniers se sont présentés devant la véhicule du champion du monde 2018 en tapant sur le capot. L'un d'eux n'hésite pas à tenter de s'asseoir sur le capot, en vain.

L'international tricolore a ensuite accéléré avant de s'arrêter et de sortir de sa voiture pour s'expliquer avec eux. "Viens ici. C'est toi qui as payé la voiture ? Pourquoi tu tapes ? Tu sais ce qu'est le respect ?", a-t-il lâché aux quelques supporters présents avant de rejoindre son véhicule.