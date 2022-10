Sauve qui peut: si Mbappé part, le PSG pourrait perdre son entraîneur et son directeur sportif

Kylian Mbappé souhaite quitter le PSG le plus vite possible. L'information lancée par le journal Marca a fait l'effet d'une bombe ce mardi, elle a depuis été confirmée par de nombreux médias français et par le très fiable Fabrizio Romano.

Mais les révélations explosives ne se limitent pas au natif de Bondy. Selon nos confrères du journal Le Parisien, si Mbappé part alors l'entraîneur Christophe Galtier et le directeur sportif Luis Campos claqueront la porte du club également.

Un véritable séisme sous les pieds du PSG qui reçoit ce soir Benfica en Ligue des Champions (un résumé vidéo de la rencontre sera disponible sur notre site en fin de soirée). La rencontre s'annonçait déjà tendue en raison de l'enjeu (les deux clubs sont à égalité avec 7 points), mais qui pourrait devenir explosive si les égos des joueurs parisiens viennent à ressortir sur le terrain.

Les frictions entre Mbappé et Neymar, pour ne citer qu'eux, sont déjà apparue plus tôt dans la saison. Ce mardi soir, le PSG ressemble à un bidon d'essence (qatari), Benfica sera-t-il l'allumette ?