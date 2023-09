Scandale arbitral: l'étau judiciaire se resserre autour du Barça

Le FC Barcelone, ses ex-présidents Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell ainsi que M. Negreira et son fils sont inculpés notamment de "corruption" dans cette affaire depuis le mois de mars.

D'après le parquet, le club catalan a versé au total plus de 7,3 millions d'euros à M. Negreira. Des paiements, effectués via l'entreprise Dasnil 95, appartenant à l'ancien arbitre, qui ont débuté en 2001 et pris fin en 2018 quand ce dernier a perdu son poste de N.2 de l'arbitrage espagnol et que le CTA espagnol a été restructuré.

- "Effets désirés sur l'arbitrage" -