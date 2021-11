Scandale diplomatique à la Coupe du Monde 2022 après l'arrestation de deux journalistes norvégiens au Qatar

La Norvège a convoqué mercredi l'ambassadeur du Qatar à Oslo après la détention temporaire dans l'émirat de deux reporters de la télévision norvégienne qui y documentaient les préparatifs, controversés, de la Coupe du Monde de football.

Selon leur employeur, la chaîne publique NRK, Halvor Ekeland et Lokman Ghorbani ont été arrêtés, sans explication selon la chaîne, peu avant leur départ de Doha dans la nuit de dimanche à lundi, un an jour pour jour avant le coup d'envoi de la compétition. Ils ont été libérés après une trentaine d'heures, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux, et ont atterri mercredi matin à Oslo.

Le ministère norvégien des Affaires étrangères a indiqué avoir convoqué l'ambassadeur du Qatar à Oslo pour évoquer la situation des deux reporters. "L'arrestation de journalistes de NRK au Qatar est inacceptable", a estimé le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre, sur Twitter. "Une presse libre est décisive pour une démocratie qui fonctionne", a-t-il écrit, en estimant que cela soulignait l'importance du prix Nobel de la paix attribué cette année à deux champions de la liberté de l'information, la Philippine Maria Ressa et le Russe Dmitri Mouratov.

Au Qatar, les autorités ont de leur côté affirmé que les deux journalistes avaient été mis en cause pour une intrusion non autorisée dans une propriété privée. "L'équipe a été autorisée à filmer où elle voulait au Qatar. On leur a remis tous les permis de tournage qu'ils avaient demandés avant leur arrivée et on leur a proposé de rencontrer des hauts fonctionnaires du gouvernement et des tiers", ont-elles indiqué dans un communiqué. "Ces libertés ne prévalent cependant pas sur l'application du droit commun, que l'équipe a sciemment et volontairement violé", ont-elles précisé.

Déjà critiques à l'époque de l'attribution du Mondial au Qatar, les pays nordiques sont à la pointe des pressions internationales visant à obtenir une amélioration des conditions de travail des travailleurs migrants dans l'émirat. Des rapports d'ONG accusent le Qatar d'exploiter les travailleurs étrangers, notamment dans la construction des stades du prochain Mondial. Le pays rejette vigoureusement ces critiques, soulignant avoir réformé son droit du travail et instauré un salaire minimum.